高教普及、就業延後 青年低薪原因

2017-10-09

記者鄭琪芳／專題報導

國內家庭開銷愈來愈大，所得卻未明顯增加。行政院主計總處官員表示，所得收入以薪資報酬為最大宗，因薪資成長停滯，所得就沒什麼增加；加上國內高等教育普及，年輕人投入就業市場時間延後，剛出社會薪資一定不高，青年所得因此未明顯增加，甚至有倒退的現象；但近幾年青年所得持續增加且增幅擴大，情況逐漸改善。

根據主計總處資料，二○一六年所得收入者（包括受僱者、自營作業者及無業家庭經濟戶長等）共一四七六．六二萬人，未考量通膨因素的名目所得收入（包括薪資報酬、營業淨收入、農業淨收入、利息收入、租金收入等）平均六十三．六七萬元，較二○一五年增加○．五八萬元，為歷年最高。

若按年齡層分析，三十至三十四歲所得收入者一二七．九八萬人，平均年所得六十．八二萬元，較前年增加一．七二萬元，但所得倒退十九年；三十五至三十九歲所得收入者一五六．四六萬人，平均年所得六十七．一六萬元，較前年增加○．二六萬元，所得同樣倒退十九年；五十五至六十四歲平均年所得六十七．五五萬元，增加○．四八萬元，但所得倒退十一年。

不過，未滿三十歲所得收入者一六七．五八萬人，平均年所得四十五．八一萬元，較前年增加一．七二萬元，創下歷年新高；不過，未滿三十歲平均年所得為各年齡層次低，僅略高於六十五歲以上退休族的四十四．八六萬元。