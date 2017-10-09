全台誰最敢花錢 天龍國與竹科人

2017-10-09

北市、竹市每人月支出逾2.6萬元 全台平均21086元

記者鄭琪芳／專題報導

國內家庭生活開銷愈來愈大。根據行政院主計總處調查，去年全台平均每人每月消費支出增至二萬一○八六元，以台北市二．八五萬元最高、其次是新竹市二．六七萬元，基隆市、台中市、新竹縣、宜蘭縣、桃園市、新北市、高雄市、嘉義市都超過二萬元；不過，除了台北市及新竹市每人可支配所得超過三萬元，其餘縣市都只有二萬多元，開銷相當吃緊。

主計總處官員說明，所謂消費支出，包括食物、衣著、房租、水電、交通、通訊、醫療、教育等支出，也就是一般民眾日常生活開銷。

各縣市消費支出的差異，主要受所得、地域性消費習慣等影響，物價變化趨勢則是差不多，但都會區物價相對較高。

根據主計總處資料，二○一六年全台平均每人每月可支配所得（所得總額扣除稅費、利息等非消費支出）二．七萬元，較二○一五年增加一○一九元；以台北市三．六七萬元最高，新竹市三．一六萬元居次，新北市二．七二萬元排名第三。主計總處官員說明，每人可支配所得是以「每戶可支配所得」除以「每戶人數」計算。

去年全台平均每人每月消費支出則是二萬一○八六元，較前年增加六六五元。各縣市中，有十個縣市平均消費支出超過兩萬元，以台北市二萬八四七六元最高，增加一二六○元；新竹市二萬六七四九元居次，增加二四三六元；基隆市二萬二一五二元排名第三，增加七五六元。

雲縣、彰縣、台東支出約1.6萬元

相較之下，雲林縣平均每人每月消費支出一萬五五三五元最低，增加三五二元；彰化縣一萬六五四四元次低，增加一○三九元；台東縣一萬六六六八元倒數第三，增加二四○一元。

由於物價上漲，民眾日常開銷愈來愈大，但薪資成長停滯，許多人日子愈來愈難過；月入二十五Ｋ（二萬五）的人，在台北市、新竹市可能入不敷出；只領二十二Ｋ（二萬二）的人，在很多縣市都要縮衣節食，才能維持基本生活開銷。