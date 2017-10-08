西進大退燒 國銀海外拓點轉進新南向18國

2017-10-08

〔記者王孟倫／台北報導〕我國銀行西進中國，從「一頭熱」變成「大退燒」！去年五二○以來，本國銀行向金管會申請赴中國設置分行，僅土地銀行與中信銀兩家；而基於布局及策略考量，國銀海外市場布局，也全數轉為政府力推的「新南向十八國」。

去年五二○後 僅2國銀申設中國分行

國銀中國分行獲利不佳，從二○一一年至二○一七年八月底為止，將近七年累計獲利金額僅一一四億元。其中，去年獲利更只有六．三億元，整整衰退六十八％。

換言之，國銀在中國經營相當困難，眼見獲利難有起色，加上兩岸關係目前陷入急凍狀態，使得國銀海外布局策略出現明顯變化。

首先，對中國市場布局方面，從去年五二○到今年八月下旬，整整十五個月，才有第一家國銀申設中國分行，為土銀申設中國廈門分行，接著，九月中旬再核准中信銀申設深圳分行。

而在此期間，國銀申設其他地區的分行，「全數落腳」新南向十八國。所謂「新南向十八國」，包括東協十國、南亞六國及紐西蘭、澳洲等。

以土銀為例，除了申設中國分行外，同時間也向金管會申設澳洲、馬來西亞與菲律賓分行或辦事處，現階段海外布局，明顯仍是以新南向為主。

金管會官員指出，國銀在中國分行獲利不佳主要有四項原因：第一、中國景氣趨緊，無論中企或台商資金需求減少，第二、國銀怕出現呆帳，嚴審授信放款品質，第三、為防患未然，國銀對中國放款已提列足額的呆帳準備，第四、人民幣匯損造成獲利減少。金管會表示，目前與中國監理機關仍維持良好溝通管道，兩岸金融屬於正常狀態，而銀行業者有各自的布局策略與考量，無論是要到哪個市場設分行，主管機關予以高度尊重。