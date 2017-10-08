西進7年 國銀中國分行獲利比重僅1％

2017-10-08

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行西進到中國設分行開業營運以來、至今將屆滿七年，當初銀行業者一頭熱搶進登陸，市場更誇稱是「超級利多」、「國銀大補丸」；結果，實際獲利情況並不佳，中國分行佔整體國銀獲利比重僅一％，連「杯水車薪」都談不上！

根據最新統計，國銀在中國分行今年前八個月獲利為二十三．一億元，較去年同期、增幅高達三九四％。

不過，攤開數字仔細檢視，國銀中國分行今年前八月的年增率能夠呈現爆發式成長，主要是比較基期的因素；因為去年前八月的獲利僅僅四．七億元而已，平均下來，國銀的全部中國分行一個月獲利竟還不到六百萬元。

也就是說，中國分行去年的基期低，才使得今年前八月獲利大幅成長，實際上，並非國銀在中國獲利有所突破或斬獲！

其次，若以「獲利貢獻度」來比較，更能看出國銀西進中國之成效不彰！

今年前八月國銀整體稅前盈餘為二二○一億元，其中，「國內總分行」獲利貢獻佔比為六十五．七％、「ＯＢＵ（國際金融業務分行）」佔比為二十三．八％、「海外分行」為九．四％，至於「中國分行」貢獻度僅僅佔一％。

換言之，中國分行在今年獲利表現，儘管似有回穩跡象，但這也僅僅佔國銀整體獲利一％而已，幾乎是微不足道；尤其，這與過去市場大肆吹捧國銀中國設分行將是「金雞母」等言論，根本相差太遠。

回顧過去，西進到中國市場設分支機構，原本是國內銀行業最夯的議題，從二○一一年起，我國在中國分行正式開業，至今交出一張「慘淡成績單」；若不算第一年，中國分行獲利每年最多三十六．二億元，最低只有六．三億元，顯然大大不如預期。

中國倒帳頻傳 國銀轉向東南亞拓點

對此，民營國銀主管表示，近年來，中國金融市場大幅緊縮，倒帳欠債弊端頻傳，原本就讓我們在當地分行提高警覺，加上國內的主管機關金管會又要求嚴加控管風險，使得國銀中國分行在經營策略上，嚴審授信案件、避免踩地雷，寧可少賺、也不要賠錢，為規避風險，現在國銀已經慢慢把海外市場發展重心，從中國市場轉向東南亞國家。