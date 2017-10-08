韓廠轉攻OLED 京東方成全球LCD龍頭

2017-10-08

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕韓媒Business Korea報導，在南韓面板業者全力衝刺更先進技術及獨占OLED（有機發光二極體）小型面板之際，中國競爭對手不僅在OLED領域正極力追趕，且已在中大型LCD（液晶顯示器）市占領先；中國最大面板廠京東方的中大型LCD面板出貨量已連兩個月超越南韓樂金顯示器，登上全球LCD銷售龍頭。

市調機構IHS Markit數據顯示，在八月的中大型（超過九吋）LCD面板出貨量排第一的是京東方，達一三三二萬片，其次是樂金顯示器的一一六○萬片，第三、第四分別是台灣的群創、友達，約在一○二二萬片左右，第五為三星顯示器的五四六萬片。

報導指出，今年二月至六月，樂金顯示器仍為中大型LCD面板銷售龍頭，七、八月已被京東方超越；京東方最近似已開始量產八．五代面板，未來還將加入額外產能，進一步鞏固其在中大型LCD面板領域供應第一的地位。而中廠在大型LCD電視面板出貨量於七月已首次超過台廠。

報導說，中廠市占擴大主要在LCD領域，韓廠重心擺在高端面板產品，例如超高解析度（UHD）和五十五吋以上產品；不過，中廠正亟欲切入OLED領域，預計近期內可能打破韓廠近乎獨占的地位。三星顯示器目前在OLED手機面板囊括逾九十五％市占。