「錢買不到技術」張忠謀：中國要追上並不容易

2017-10-08

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕被外界譽為「晶圓代工之父」的張忠謀接受日經新聞和彭博訪問時表示，中國業者受惠於政府大量金援、試圖要建立本身的晶片技術，但很難追得上南韓、台灣和美國有經驗業者，由於「錢買不到技術」，中國業者可能還需要花好幾年時間才有機會達到台積電的技術門檻；不過，中廠競相擴廠投資，恐導致產能過剩、供過於求，對業界帶來挑戰。

中國政府撒錢扶植建立自家半導體產業，正以十年為期挹注資金超過一．二兆人民幣（約逾五．五兆台幣），提高晶片自給自足的能力；受惠於中國官方資金補貼的中芯國際以及紫光集團等晶片製造商正積極建立產能。

張忠謀受訪表示，中國業者在成熟的製程可以開出產能，但有供給過剩的風險，「錢可以幫助建立那樣的產能…那對產業也將構成危險」；至於先進製程技術，「你無法光用錢買到」，中國發展半導體產業的策略會達到某種程度的成功，但可能不是北京真正想要的那種成功，「需花他們所認為的更多時間」，可能要好幾年才能出現相關成果。

他說，不太可能只靠大量投資就可快速取得先進技術及達到成本削減，真正需要的是經驗累積，南韓、台灣和美國的全球晶片領先者已累積了大量經驗，「中國要追上並不容易」；中國業者還需要好幾年時間才會趕上台積電的技術敏銳性，部分原因是沒有業者願意出售這種不可或缺的領先技術。

儘管近兩年台積電擊敗三星、獨家供應蘋果最新iPhone手機處理器晶片，張忠謀仍在先進製程上對三星電子保持警戒。被問到台積電預計明年量產的先進七奈米製程能否打敗三星時，張忠謀說，「無法確定（我們仍會維持領先），我們會全力以赴，盡全力工作和思索。」