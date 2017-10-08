台積電砸6千億建3奈米廠 獨步全球

2017-10-08

張忠謀：製程技術領先三星、英特爾

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕台積電董事長張忠謀接受彭博訪問時指出，台積電將在南台灣設立的最先進三奈米製程新晶圓廠的投資支出保守估計逾二○○億美元，換算約新台幣逾六○○○億元，較南科管理局先前透露的五○○○億元更多。張忠謀另在路透訪問時表示，未來五年台積電資本支出將增加五％至十％，持續在研發上投資，隨著物聯網（IoT）、汽車電子、高效能運算（HPC）和手機四大領域帶動成長，台積電將保持領先地位。

未來5年資本支出將增5-10％

八十六歲的張忠謀被譽為台灣的「半導體教父」，帶領台積電成為全球晶圓代工生產市占逾半的業界龍頭。他二日甫宣布將在明年六月退休，交棒給共同執行長劉德音和魏哲家，兩人未來分任董事長、總裁來平行領導台積電。先前，台積電也甫公開未來幾年最先進三奈米晶圓廠將落腳南科台南園區。

張忠謀受訪表示，這是在先端半導體製造領先英特爾和三星電子的代價，等到台積電該新廠完成和達到所需產能時，支出可能在一五○億美元以上，「或許保險說法是可能超過二○○億美元」。

張忠謀說，台積電可能須將每年資本支出提升至高達一一○億美元，未來五年資本支出預期增加五％至十％，繼續投資聘有約六千人的研發部門。目前，台積電每年資本支出約一○○億美元，以維持和英特爾、三星電子並駕齊驅的支出，保住其在半導體產業的主導地位，隨著晶片製程技術愈先進複雜，採用先進製程技術所需投入的成本也愈高。

四大成長平台 保持領先

張忠謀表示，半導體業預期將進一步整合，他將向繼任者提供建言直到正式退休，關鍵訊息就是建立合作關係的重要性；台積電須在物聯網、汽車業及高效能運算等領域建立夥伴關係，加上手機未來幾年仍看好，「這是我們已確認的四大成長平台」。

他也預期，十至廿年內將出現無人駕駛的計程車，未來人工智慧（AI）將取代許多醫生。台積電正尋求推動客戶層的多元化，邁向如AI等新興領域，並需要因應全球最大記憶體晶片廠三星電子搶客戶、瓜分市占愈來愈大的威脅。三星計畫積極爭取客戶，五年內讓晶片代工業務市占率增加兩倍。

老派紳士張忠謀在訪問時抽著煙斗說，在離開台積電後，他仍會看公司財報和損益、聽視訊會議說明，「我想我不會提出問題，就是一位很有興趣的投資人」。受惠於蘋果產品的需求預期，台積電今年股價攀漲廿四％，使張忠謀躋身億萬富豪之列。公開資料顯示，他迄八月止持有台積電○．四八％股權，約值九．二六億美元（約二八一．五億台幣）。