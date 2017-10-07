算不算市場經濟？美全面調查中國

2017-10-07

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國商務部週四聲明指出，將延後中國鋁箔反傾銷初裁結果，主因是將全面調查中國是否仍是「非市場經濟（ＮＭＥ）」國家，預計十一月底共同公布；美國商務部八月已公布對中國鋁箔產品課徵「反補貼」稅，最高稅率近八十一％，是川普總統上台後相關雙反調查及課徵懲罰性關稅的首例。

鋁箔反傾銷初裁 同步延下月公布

美國鋁箔生產商向華府申訴，指控中國業者接受不公平補貼、並以不合理低價向美國市場傾銷產品，造成產業實質損害。根據美國商務部數據，去年從中國進口鋁箔估算達三．八九億美元（約一一八．二六億台幣），從二○一四至一六年間激增近四十％，已成為美國最大的鋁箔供應來源。

美國商務部指出，該部針對所有情況，展開全面性和公平的事實評估，「這次（反傾銷初裁）延期，在我們尋求為美國勞工和企業保障公平待遇時，並將確保本案依據最高標準裁決」；美國商務部將在十一月底前公布對中國鋁箔反傾銷調查初裁，及是否維持中國「非市場經濟」地位的決定。

中國一旦被授予「市場經濟」地位，美國對「中國製」產品的反傾銷稅率（傾銷幅度）計算將受到實質限制。美國商務部八月已先宣布，中國進口鋁箔產品存在補貼行為，對其課以十六．五六％至八十．九七％的反補貼稅。

中國於二○○一年加入ＷＴＯ時同意接受十五年「非市場經濟」地位，即屬於由政府控制匯率和生產活動的國家；ＷＴＯ其他成員國據此可參考第三國產品價格（替代國價格比較），來評估中國商品是否涉及以低於成本或公平市場價格的傾銷行為。

不過，去年十二月該ＷＴＯ條款時效期滿，中國主張入世十五年後應「自動」享有市場經濟地位，提告歐美反傾銷計算方法為貿易保護措施、違反國際標準，並要求撤銷替代國的計算方法，因為這導致中國商品被課以更高的反傾銷稅率。