歐盟貿易調查32案 22件中國進口

2017-10-07

市場扭曲調查 現僅列中貨

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透引述歐盟官方消息，根據歐盟限制大量廉價商品進口的反傾銷貿易新規則，將對普遍涉及「市場扭曲」國家彙整調查報告，目前被特別注意到的僅有中國進口貨品；歐盟現行三十二件貿易調查案中，廿二件涉及中國進口產品。

歐盟執委會、歐盟各國和歐洲議會週二達成協議，在以新貿易規則體系來決定進口產品是否涉及傾銷、計算傾銷幅度及反傾銷關稅時，將對所有ＷＴＯ（世界貿易組織）會員國相同待遇，不再區分「市場經濟」或「非市場經濟」地位。

反傾銷新規 最快明年實施

歐盟新反傾銷計算方法以例外規範存在「市場嚴重扭曲」情況者，包括政府對經濟的影響程度、國企在市場的主導地位、金融部門獨不獨立等；歐洲議會並倡議納入透過社會及環境較低標準、來獲取不公平出口優勢等考量因素。歐洲議會將在十一月投票，最快明年實施。

路透指出，正常情況下「傾銷」意味著產品以低於國內售價賣到海外市場，但歐盟新規則對「市場嚴重扭曲」情況視為例外，允許調查機構在特定情況下比較出口價格和國際基準價格；ＷＴＯ目前並無「市場扭曲」的概念和定義。

歐盟執委會官員指出，「中國（市場扭曲報告）將首先公布」，除中國以外，歐盟還沒有撰寫其他國家報告的明確計畫，因撰寫報告要動用到大量資源。

中若屬市場經濟 歐盟仍可調查

歐盟今年以來對中國多件進口產品課徵反傾銷稅，光鋼鐵產品就包括無縫鋼管、厚鋼板、不鏽鋼、螺紋鋼在內；目前歐盟執委會正展開的貿易調查案近七成涉及中國製產品，卅二件中有廿二件主要從中國進口。

歐盟從去年就啟動如何處理中國產品傾銷等貿易申訴案討論及徵詢社會意見。歐盟執委會主席容克日前重申，歐洲支持開放及公平貿易，但「不是天真的自由貿易者」；歐盟反傾銷新法案將讓監管者就算中國被授予「市場經濟」地位後，針對廉價中國進口商品還是可採取貿易防衛措施。