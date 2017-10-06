928檔期出清餘屋 建商送超跑

2017-10-06

〔記者徐義平／台北報導〕衝刺928房市熱門檔期，業者無所不用其極，甚至新北市有建案為求出清餘屋祭出成交送千萬超跑、新竹湖口更有建案打出一次買三戶保證租金收益率13％以及包租三年等購屋方案。不過，根據《住展》調查，9月因受民俗鬼月影響，買氣其實並未催出，導致9月房市風向球仍無法擺脫藍燈。

根據《住展》雜誌調查，評估房市風向球訊號的六項指標中，9月成屋供給量、廣告量、議價率與來人組數等四項指標持平，預售供給量與成交組數則下滑。《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，因今年民俗鬼月較晚，傳統928檔期購屋旺季來得慢，買、賣雙方態度都偏保守，是房市無法脫離藍燈的主因。

不過，在來人與成交組數方面並不差，大台北地區的熱銷案每週來人組數可達50-200組，一般建案仍維持15-30組，人氣低標案則落至5-10組。但是9月成交組數表現稍差，比8月減少近1成左右，尤以房價屢創新高的宜蘭地區成交量更低迷。何世昌指出，看屋人潮並未受鬼月拖累，但成交卻相對不振，顯示買方並不怕鬼，縮手的關鍵在價格有沒有實惠。

不過，部分業者促銷手段持續加碼，士林區某成屋建案送裝潢、車位；新竹湖口則有建案打出一次買三戶保證投報率13％、包租三年等方案；新店則有建案祭出每戶成交送一部麥拉倫570S的超跑，該輛超跑表價1168萬元，相當於台北市一間小套房總價。