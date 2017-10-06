不滿中國不公平貿易 美商批WTO規範不足

2017-10-06

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國商業團體週三表示，世界貿易組織（WTO）的規定不足以規範中國政府所有的貿易行為，該團體對於中國政府在市場競爭中，偏向國內企業的做法感到沮喪。

上述商業團體在美國貿易代表署（USTR）舉辦的公聽會上發言，指出美國企業正面臨嚴重威脅，這個威脅主要來自中國政府在投資規定、產業政策、對中國國企的補貼、產能過剩、網路安全監管，以及強迫技術轉移等做法。

路透報導指出，這場公聽會的內容，可能影響到USTR對中國執行WTO規則的年度報告，以及USTR對中國在智慧財產權的相關調查；美國總統川普於今年8月，要求USTR對中國強迫美國企業技術轉移、竊取美企智慧財產權（IPR）等行為展開調查。

美國資訊科技產業協會全球政策資深副會長卡爾默指出，中國編織出一個由種種規定和政策交織成的網布，使外國公司處於劣勢，藉此刺激他們進行技術轉移。他表示，「這種試著影響市場競爭的做法，將影響美國及其他外國企業」。

USTR官員Edward Gresser也在公聽會上表示，「愈來愈多人認為，WTO規定的範疇，無法囊括所有中國被視為不公平的貿易舉措」。他表示，美國政府和其他WTO成員國必須找到應對中國政府行徑的有效辦法，中國政府的作為不在WTO約束範疇內，但卻違反了WTO的精神。