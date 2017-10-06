百貨週年慶開跑 新光三越業績爆發

2017-10-06

〔記者卓怡君／台北報導〕被視為百貨週年慶多空風向球的新光三越南西店週年慶昨日開跑，暌違10年後，新光三越再度祭出化妝品滿2000元送200元，帶動買氣大爆發，新光三越首波6家店週年慶昨日業績突破15.7億元，年增逾10%，創下週年慶首日業績歷史新高紀錄。新光三越執行副總經理吳昕陽看好今年週年慶表現，可望帶動第四季業績較去年大增10%。

今年前8月百貨公司業績普遍較去年小幅衰退3%左右，週年慶成為百貨業者反敗為勝的最後機會，新光三越今年週年慶利多齊發，全力推出近年罕見的重量級促銷，化妝品滿千送百門檻10年來首次降到2000元，9月起更引進逾200家新品牌，整體商品力大增；昨日新光三越南西店一開門就氣勢如虹，今年新光三越首波6家店週年慶正巧碰上雙十連假加持，讓吳昕陽大呼信心度破表，從100%上揚到110%，全台新光三越16店週年慶預計將創造204億元業績。

吳昕陽分析，今年週年慶特別把化妝品滿千送百門檻降低，希望讓更多年輕族群可以參與，同時積極強化女性雜貨，加速引進最流行的彩妝品牌、輕奢珠寶等，各家廠商合力在週年慶期間推出最強優惠商品組合，將有效刺激買氣飆升。

新光三越南西店週年慶開出紅盤，為今年全台週年慶帶來好彩頭，緊接著遠百（2903）、遠東SOGO百貨將陸續接棒，為達成今年業績目標衝刺。