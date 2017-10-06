多元題材拉抬 連接器廠各有一片天

2017-10-06

〔記者陳柔蓁／台北報導〕時逢年底，台灣連接器廠題材多，有電動車、網通伺服器、快速傳輸接頭Type C、工業用線束等應用，對個別公司營收的挹注可期。

美國因應倉儲自動化趨勢，已經出現自動倉儲無人搬運車，這種產品需要強電流與耐高溫、耐磨損，信邦（3023）對美系客戶的自動倉儲無人搬運車供應從一開始的轉接線延伸至轉接頭、PCB板連接線束，信邦9月營收12.51億元，創下歷史新高，並已在洽談2018年新訂單。

車用佈局部分，凡甲（3526）是中國車商比亞迪電池板上控制油電轉換的關鍵連接器組獨家供應商。宏致（3605）自有品牌車用攝像頭、影音連接器、車用控制面板等在中國滲透率提升。另也轉投資中國汽車線束製造商大地公司、充電模組出貨北京汽車集團。

從訊號轉換用連接器起家的貿聯-KY（3665），因和特斯拉的合作掌握相關電源管理專利，引來其他車廠的合作。現在車用產品為貿聯-KY年度營收貢獻3成，特斯拉又占其中30%，另外傳統車客戶則是供應越野車、沙灘車、冷凍貨櫃車的冷藏機偵測線束等。

工業用線束是貿聯-KY營運的另一亮點，由於雲端運算需求日盛，美國資料中心相當多，伺服器需要很多電線，在英特爾或超微發表新CPU（處理器）平台時，往往能在換機潮中受惠。另外，半導體廠房的機台為了維持最佳運作效率，每年都要換一次電線，貿聯-KY與美國維修廠客戶有穩定合作關係。