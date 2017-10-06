特斯拉加持 連接器族群看好

2017-10-06

〔記者陳柔蓁／台北報導〕新規格與新應用的出現能為既有產業注入強心針，連接器族群近來即因為電動車指標廠特斯拉（Tesla）量產數量愈近年底愈大，供應鏈中的公司營收有此業績題材加持，基本面即將跳高的預期令貿聯-KY（3665）、正崴（2392）、維熹（3501）、宣德（5457）、健和興（3003）、崧騰（3484）等公司近來的股價表現相當活潑。

電動車改變了車的動力來源與設計，被譽為汽車業革命，且車的單價高，使電動車的商機比智慧型手機有更大的想像空間；特斯拉因為先行者優勢，推出許多創新設計而奪得電動車產業領導權，執行長孟斯克對於產業的發言更是受人追捧。

電動車與汽車最大的不同，在於電箱取代油箱、馬達取代引擎、減速取代變速，電力連接需求導致對電源線的需求量變大，更重要的是「電源管理線束」是以往傳統車輛沒有使用到的新零件，也因此在特斯拉平價車Model 3中，可以見到大量台灣連接器族群脫穎而出。

特斯拉雖然還在虧錢，但連接器供應商搶先享受成果，尤其第四季是車廠為抵達年初設定業績目標而急起直追的衝刺階段，爆發力可期。台灣連接器供應商有：貿聯-KY獨家供應電池連接線束、正崴供應軟板、維熹提供電源系統電源線、宣德供應防水連接線與連接器、健和興是充電槍、崧騰是高壓連接器等；隨特斯拉產量逐月放大，營收表現更可期。

隨德國與中國政府擬定出2020年前要有600萬輛電動車上路，歐盟與印度、中國也有停售燃油車的計畫。在9月底德國法蘭克福車展中，全部的新車款都是電動車，福斯、BMW、戴姆勒、雪佛蘭、富豪、日產、本田等歐美大廠急起直追，因此先切入特斯拉連接器供應鏈的台廠，預計也將因磁吸效應引來更多合作。