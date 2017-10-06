機車汰舊換新助攻 今年總銷量20年新高

2017-10-06

〔記者楊雅民／台北報導〕機車汰舊換新補助助攻，買氣噴發，機車市場龍頭光陽上調今年總市場年銷量預估，由原先的85萬輛上調至94~95萬輛，全台機車總銷量可望創下自1997年以來的近20年新高。

光陽執行長柯俊斌表示，工業局和環保署去年起祭出二行程機車舊換新補助，含貨物稅4000元、二行程機車汰舊補助1500元、廢車處理費300元，總共5800元。

嘉義和高雄等縣市今年更加碼機車舊換新補貼4000元和2000元，且明年有可能縮減補貼，激勵二行程機車紛紛出籠報廢換新車。

不僅如此，光陽5月包下各大報頭版廣告，旗下Cue100機車祭出每輛38800元起的最低汰舊換新價，引起市場震撼，三陽WOO100機車跟進砍價，同樣4萬元有找，「機車買氣好到難以想像，都要拿身分證排隊買車。」柯俊斌說。

根據監理所統計，今年1~9月機車掛牌數累計已達71萬9454輛，較去年同期成長12.9%，增加8萬1973輛，光陽、三陽和山葉3大機車品牌皆同步成長。

光陽1~9月累計掛牌數達27萬2878輛，年增14.6%，市占率37.36%；山葉1~9月累計掛牌數達21萬2383輛，年增9.5%，市占率29.52%；三陽掛牌數14萬3406輛，年增16.3%，市占率19.93%。

睿能旗下gogoro電動機車1~9月累計掛牌數達2萬7315輛，有高達近6成是從雙北和桃園賣出，與山葉主戰區重疊性較大，gogoro在電動機車市場市占率高達80%，但在整體機車市場市占率僅約3.8%。

柯俊斌說，台灣機車市場的全盛時期是在1991年間，受惠於中國對華僑祭出「1大件3小件」免稅品的攜入優惠，機車可以進中國，因此機車市場年銷量有連續5年衝破100萬輛規模。

2010年受到全球金融海嘯衝擊，年銷量規模一度腰斬至52.6萬輛，過去幾年總市場年銷量規模一直落在63~70萬輛間，買氣停滯。

去年政府祭出機車汰舊換新「有感」補貼後，買氣便一路噴出，去年機車全年領牌數達85萬6813輛，今年可望攻上94~95萬輛，創下自1997年以來的近20年新高。