九月營收 大立光雙漲 業成、可成創新高

2017-10-06

〔記者陳梅英、張慧雯／台北報導〕受惠於iPhone 8、8 Plus拉貨效應，包括鏡頭廠股王大立光（3008）、觸控廠GIS-KY業成（6456）、TPK-KY宸鴻（3673）及機殼廠可成（2474），9月營收紛紛走高，其中業成及可成更創下歷史新高紀錄。

大立光昨公布9月營收，除了蘋果新機貢獻外，還有新廠開始挹注營收，自結9月合併營收54.42億元，月增8.6%，年增9.87%，為今年單月新高，大立光表示，10月有機會比9月好。

大立光月增8.6% 年增9.87%

大立光第3季在營收規模成長、新產品出貨下，對毛利率有正面幫助，新品良率可能成為左右毛利率關鍵因素，大立光預計下週12日舉行線上法人說明會，屆時將發布第3季財報，並說明第4季展望。

至於2觸控廠GIS-KY業成（6456）、TPK-KY宸鴻（3673），受惠於大尺寸平板出貨及蘋果iPhone 8、8 Plus於第3季開始拉貨，第3季營收分別繳出430.22、305.12億元好成績，較上一季成長84、36%，由於iPhone X將於第4季出貨，平均單價更高，業者也看好第4季業績持續往上。

業成第3季在蘋果iPhone 8、8 Plus開始出貨後，營收主力從平板轉到手機，單季營收進一步跳至430.22億元，超過上半年營收，法人預估業成第3季每股稅後盈餘將在7元以上。

第4季即使進入平板出貨淡季，手機觸控出貨補上來，儘管iPhone X出貨量不斷遭到市場下修，但iPhone X觸控模組單價比iPhone 8高5成，加上業成受惠集團勢力打入蘋果NB供應鏈，第4季開始出貨，也將挹注營收獲利表現。

可成則公布9月營收來到114.46億元、月增率高達34.8%，寫下單月營收歷史新高紀錄，可成指出，目前營運績效皆符合原訂目標，今年展望維持樂觀、營收逐季成長趨勢不變。法人則估計可成全年營收將挑戰900億元，今年每股稅後盈餘上看30元。