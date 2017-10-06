攻占近半中國市場 台積電吃定同業

2017-10-06

〔記者洪友芳／新竹報導〕根據調查，中國雖積極扶植半導體業，但台積電（2330）挾技術、生產製造與客戶信任3大競爭優勢，預估今年在中國市占率將達46%，穩居龍頭地位，居第2大的中芯國際市占率不僅將由去年的25%降為約21%，還不及台積電的一半；台積電昨盤中一度衝達225.5元，市值達5.84兆元，股價與市值同創歷史新高。

股價衝上225.5元

與市值同創新高

研調機構IC Insights最新調查指出，中國隨著IC設計公司增多，晶圓代工需求也同步加溫，預估今年中國晶圓代工市場規模將達近70億美元，年增約16%，中國市場增加幅度將是整體晶圓代工市場的1倍以上，占整體晶圓代工比重由去年11%進一步增至13%。

其中，台積電目前在中國雖僅上海松江廠，但挾技術、生產製造與客戶信任的競爭優勢，吸引海思等IC設計跨海來台投產先進製程，台積電在中國市占率將續居冠；IC Insights預估，中國占台積電的營收將約31.7億美元，較去年26.55億美元年成長19.39%，中國占台積電整體營收比重僅約1成，但市占率卻高達46%，比去年44%進一步提高，穩居龍頭地位。

IC Insights預估今年中芯國際在中國營收將約14.55億美元，較去年的14.85億美元下滑，市占率也將由去年的25%降為約21%，但仍為第2大；聯電（2303）在中國市場營收約6.35億美元，占該公司整體營收比重將約13%，市占率約9%，居第3大廠；格羅方德居第4大，市占率約7%。

IC Insights指出，中國晶圓代工市場走向高成長，多數晶圓代工廠已制定未來幾年在中國的定位或擴大生產的計畫；例如聯電在廈門的12吋晶圓廠已量產，台積電在南京投資12吋晶圓廠也將在明年下半年量產。

台積電股價不畏董事長張忠謀宣布退休的影響，昨續走高，盤中一度衝上225.5元，市值達5.84兆元，終場收224.5元，市值達5.82兆元，股價與市值同創歷史新高。