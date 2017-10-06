大潭第3接氣站 仍選定觀塘

2017-10-06

〔記者黃佩君／台北報導〕事關二○二五年非核家園供電主力的大潭電廠「第三天然氣接收站」，原傳出可能從桃園觀塘改為台北港，但經濟部長沈榮津昨證實，經評估後已確定不考慮台北港，首選還是觀塘，未來藻礁會移植到復育區，確保藻礁存續，接氣站興建工作會同時進行，將向環評委員說明溝通、爭取支持。

藻礁會移植到復育區

原定今年八月動工、位於桃園觀塘的天然氣第三接收站，將是二○二二年後國內最大的大潭電廠供氣主力，但因藻礁及發現一級保育物種「柴山多杯孔珊瑚」等爭議，環差恐難通過；日前傳出可能移到台北港，行政院長賴清德親自聽取報告，但替代方案遲未公布。

沈榮津昨在立法院備詢時坦言，經評估後，台北港已無空間，目前首選場址仍是觀塘。他說，經濟部將致力蒐集資料，向環評委員說明溝通、爭取支持，也會以同理心說服環團、鄉親。

站址確定排除台北港

據了解，經濟部日前邀集港務公司開會協商，港務公司強調台北港已無閒置土地，均已有特定簽約對象；且商港定位並無天然氣用途，LNG船進出港時航道必須淨空，恐會影響未來商港運行。

環保署長李應元昨在立法院備詢時說，環評部分該辦專家會議就辦，該現勘就現勘，發展經濟也絕對會兼顧環境及保育，環評會議是獨立機關，他會尊重程序，也會尊重環評會議的共識決。