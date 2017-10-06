3奈米坐落南科 是考量機台調度

2017-10-06

〔記者洪友芳、黃鐘山／綜合報導〕台積電供應鏈指出，台積電十二吋廠都走超大廠區，好幾座晶圓廠用空橋連接，好處是產能方便調配，客戶下單生產都不用再進行產品驗證，有助節省時間成本；在三奈米選址上，台積電首選是南科台南園區，就近五奈米製程廠區，且三、五奈米製程都需採極紫外光微影（EUV）的昂貴機台設備生產，同在南科可共用，機台設備生產調度也方便。

供應鏈分析，晶圓廠客戶即使在同一家公司生產，如果同一產品從公司內一個廠跨到另一個廠生產，產品需要重新在另一個廠驗證通過才可以進行生產，驗證一次要花很長一段時間；高雄路竹園區雖也屬南科一部分，但就台積電生產效益考量，南科台南園區本來就是首選位址，加上後來政府大力透過跨部會協調，協助解決土地、水、電與環評等問題，部會首長還簽承諾書，台南園區最終順利成為三奈米建廠位址。

中科7千億擴廠計畫 通過中央環評

台積電三奈米新廠確定落腳南科，總投資七千億元的中科擴廠計畫也傳出好消息。台中市政府昨表示，該案已通過中央環評審查，預料三座新廠可帶來五千個工作機會及每年十億元以上稅收。

經發局表示，台積電中科擴廠計畫，將再興建三座生產廠房（第五期到第七期），成為七奈米及十奈米製程的主要生產基地；但提出申請擴廠後卻歷經三度環評卡關，在中市府多次向中央表達支持台積電，去年底通過中央環評審查，擴建案拍板定案。