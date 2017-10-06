高雄無緣3奈米廠 立委︰經部害的

2017-10-06

〔記者黃佩君／台北報導〕台積電三奈米新廠確定落腳南科，民進黨立委管碧玲昨爆料，高雄爭取失利是因經濟部提出的空汙抵用量計畫都是些「有的沒有的」配套，向她承諾會把興達電廠從燃煤改燃氣來創造大量抵用量規劃，卻未讓台積電知道，她是「氣在心裡」。能源局長林全能坦言，確實沒提報給台積電；經長沈榮津說，這部分沒做好，會檢討改進。

經濟部昨赴立院進行業務報告，管碧玲點出，台積電三奈米廠未能落腳高雄，與高屏空汙總量管制有關，「經濟部沒有很積極的幫助高雄」。

她指出，經濟部提出台積電空汙抵用量的配套，並非用她所提的將興達燃煤機組換成燃氣，創造出大量空汙抵用量方案，而是採用「協助五十座燃油鍋爐改成天然氣」、「汰換六四四輛老舊柴油貨車」等瑣碎方案，「就是一些有的沒有的，沒有真心幫助高雄。」

管媽促經部讓2奈米落腳高雄

管碧玲說，經濟部曾向她承諾將把興達電廠燃煤機組改為燃氣，「一年一組、三年三組」，就可解決台積電設廠空汙抵換問題。她問經濟部是否有把此方案轉告台積電，經部坦言「沒有」。

管碧玲強調，台積電三奈米廠已成定局，但下一個製程的二奈米，經濟部要傾全力讓它留在台灣、幫助在高雄設廠；高雄過去承受經濟發展重擔，因此才要設下空汙總量管制，但又遇到招商引資困難，「台積電是活生生的例子，弄一個鐵柵門讓人家不要來」。她希望經濟部履行興達機組改燃氣承諾，「希望下階段不要重蹈覆轍」。

沈榮津表示，後續將檢討改進。但台電董事長朱文成說，因為二○二五年能源目標仍有三十％發電是來自燃煤，目前只有深澳電廠規劃為新燃煤電廠，「還是要保留一些燒煤的，政策不是完全改成天然氣」。