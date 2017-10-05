超迷你「犯防中心」 抓詐保大功臣

2017-10-05

記者黃欣柏／專題報導

國人對「財團法人保險犯罪防制中心」或許感到陌生、神秘，但在許多保險業者與司法人員眼中，它卻是防堵詐保的最大功臣，靠著秘密蒐證與大數據比對，協助檢警查獲許多詐保案；這樣的成績也讓人很難相信，它其實只是一個編制八人、薪資水平與一般社會新鮮人無異的超迷你單位。

編制僅8人 13年助查處25億詐保額

犯防中心屬於金管會十六個周邊單位之一，編制員額僅有八人；據悉，董事長邵之雋並未支薪，員工薪資則是其他周邊單位同職級人員的六成，每年卻經手上千件疑似詐保案，成立十三年以來，協助檢警查處的總詐保金額高達二十五億餘元。

犯防中心業務處長陳乙棋坦言，二十五億元看似驚人，對整體保險黑數而言卻僅是滄海一粟，顯示台灣在防堵詐保上仍有漫漫長路要走；好消息是犯防中心近一年來積極建立大數據資料庫，並展現成效，光今年上半年就協助檢警破獲二十二起疑似保險犯罪案，涉案金額逾二．四億元，比前兩年的總和還多。

整合理賠資料庫 比對大數據揪不法

陳乙棋指出，保險詐欺有時個案看不出任何犯罪態樣，但放到大數據內比對後卻能「嗅出」不法，因此犯防中心整合四十三家保險公司的理賠資料庫，比對、撈取異常保戶，再利用從各保險公司借調而來的外勤調查員埋伏蒐證，藉此掌握到不少有力犯罪證據。

例如台北地檢署上月針對一起偽殘詐保案，起訴黃牛、保戶共十多人，該案十名病患看似正常請領保險理賠，但犯防中心比對出他們疑受黃牛集團「厚鈞顧問有限公司」教唆詐保，且私下行為都與聲稱的傷勢不符，涉案金額至少千萬元。

另包括減肥名醫李威傑涉嫌詐領健保數千萬元、坐月子代辦中心「柳柳嚴選」涉嫌教赴美生產的準媽媽回台詐保等案，犯防中心也都參與其中；今年四月間，桃園有一名葉姓婦人自拍墜坡摔死過程，犯防中心也協助釐清案情，最後果真查出葉婦是為了詐保才自殺。