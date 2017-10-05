詐保黑數年破百億 全民買單

2017-10-05

裝病、偽殘案為最大宗 涉及醫師專業 檢警很難辦 國庫恐淪提款機

記者黃欣柏／專題報導

據國內外產學界估算，台灣每年因保險詐欺損失金額超過一百五十億元，但國內對這類案件的偵辦、防堵機制卻始終未臻完善；專家指出，這類案件看似是保險業者承擔虧損，但因破壞了保險制度裡的「風險分擔」概念，業者勢必將成本轉嫁到保費上，這筆虧損形同是由全民來買單。

保險詐欺可分為多種類型，較為人所重視的多是假車禍、縱火、假船難等犯罪詐保行為，但實際上有更多人是以浮報、誇大損失來濫用保險，這類手法多走在成罪與不成罪間的灰色地帶，被學界稱之為「保險黑數」，因難以發現、不易舉證，真正被司法追訴者少之又少。

去年遭詐保逾150億 澳洲的3倍

根據美國保險資訊學院研究，保險黑數至少佔總理賠金額十％，國內產壽險業者統計去年總理賠額達一千五百億元，即去年遭詐保金額應超過一百五十億元，反觀與台灣人口數相仿的澳洲，每年遭詐保金額僅台幣五十多億元，兩者相差足有三倍之多。

財團法人保險犯罪防制中心業務處長陳乙棋坦言，保險詐欺氾濫與長期未受國人重視有關，大部分人都認為保險詐欺受害者「只是」保險業者，但在保險制度設計中，理賠風險勢必會反應在民眾保費上，且保費提高還可能導致再保公司不願經營、退出市場，嚴重的話將崩解保險制度，屆時國庫得攬下更大的社會責任，一樣得由全民負擔。

近幾年國內保險詐欺的最大宗，就是裝病或偽殘案件，這類案件因涉及醫師診斷專業，檢警更加難以偵辦，且保戶在請領商業保險前，多半還會請領勞、健保給付，若無法找到有效解決的方法，國庫恐淪為部分「裝病達人」的提款機。

北部一名曾參與偵辦多起詐保案的檢察官認為，防堵保險詐欺得仰賴司法、金融、保險等單位的跨領域合作，但目前在警察、健保兩大領域上，卻還有一些待加強之處；例如許多基層警察對打擊詐保都很有熱忱，但詐保案蒐證比一般案件更耗時費力，在現行績效壓力下，員警很難投注心力在此，警政署或許可研議在績效政策上給予支持，讓警力有更大的發揮空間。

保險業者透露，健保業務與詐保案件息息相關，但過去面對各單位尋求合作，健保署卻都以「個人資料保護法」為由，拒絕建立疑似詐保戶的交流平台，此問題至今擱置多年，顯然是防堵詐保上最明顯的政策缺口。