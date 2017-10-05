Fed主席五選一 葉倫在列

2017-10-05

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博新聞引述知情人士透露，美國總統川普顧問已經提交聯準會（Fed）下任主席最終五人名單給川普，包括現任主席葉倫、白宮國家經濟會議主席寇恩、前Fed理事華許（Kevin Warsh）、現任Fed理事鮑爾（Jerome Powell）及史丹福大學經濟學者泰勒（John Taylor）。

消息人士指出，白宮核心幕僚很少人支持葉倫續任，但她仍在川普考慮人選之列。葉倫任期到明年二月，川普九月中旬曾表示「喜歡」和「尊敬」葉倫；寇恩在川普今夏表示可能任命他後，就迴避協助遴選Fed主席工作，但他八月公開批評川普對維吉尼亞州種族暴力攻擊的反應不當，出線可能性大降。

消息人士指出，僅川普身邊少數幾位最親近顧問看過候選最後名單。政治新聞網站Politico報導，目前領先人選為Fed前、現任理事華許和鮑爾，尤其是一開始不在名單內的鮑爾大爆冷門，據稱受到美國財長努勤支持；華許一直被視為頭號人選，但本人實際上不太認識川普。

鮑爾爆冷入選 匯市回貶

貨幣立場比華許更溫和的鮑爾被青睞消息傳出後，週三紐約早盤美元對主要貨幣的匯率從七週高點回貶，美元兌歐元、日圓都貶值約○．四％；華許曾批評Fed購債計畫，妻子是雅詩蘭黛創辦人孫女，據稱他的丈人強烈遊說川普提名他。

第五位人選是史丹福大學經濟學者泰勒，也是財政保守派。川普雖可能提出名單以外黑馬人選，但幾位消息人士都認為這種情況不太可能發生。

川普可說是有了空前機會能掌握重塑Fed路線，七人組成的Fed理事會將有五名理事懸缺，除已提名美國財政部前官員奎爾茲（Randal Quarles）出任Fed負責銀行監管的第一副主席外，還有主席、副主席及兩位理事待提名。