欠稅大戶管制出境 財部修法補強

2017-10-04

〔記者吳佳蓉／台北報導〕掃除條文灰色地帶，財政部近日修正「限制欠稅人或欠稅營利事業負責人出境規範」，明訂在行政救濟階段的大額欠稅案件（個人150萬、企業300萬以上），若欠稅人或企業負責人有隱匿、處理財產行為，不論之前是否已繳納半數稅款，稽徵機關仍可視條件，限制欠稅人或企業負責人出境，以保全剩下半數稅款。

財政部官員解釋，對於正處於行政救濟階段的欠稅案件，稽徵機關是否能限制欠稅人出境，原先規定較為含糊；僅規定，欠稅金額（不含罰鍰）已達「個人150萬、企業300萬元」門檻，且欠稅人又拒絕在進入訴願階段前就主動繳納半數稅款的案件，稽徵機關可祭出限制出境規定，以保全稅捐。

官員表示，但對正處於行政救濟，且已在提起訴願前就主動繳納半數稅額的案件，稽徵機關能不能限制欠稅人出境，規定則相當模糊。考量欠稅人仍有可能藉由行政救濟程序時間脫產，以規避剩下半數欠稅，因此，決定修法完善條文，以免形成欠稅漏洞。

官員表示，新修條文已於本月2日公告生效，明訂凡欠稅金額在「個人150萬、企業300萬元」以上、且處於行政訴訟階段欠稅案件，不管欠稅人是否已於訴願階段先行繳納半數稅款，日後只要被發現有隱匿、脫產行為，稽徵機關都可限制欠稅人或企業負責人出境，以保全剩下半數未繳稅款。