通用全面電動化 6年內推20款車

2017-10-04

〔編譯盧永山／綜合報導〕通用汽車表示，未來將實現全面電動化，計畫在18個月內推出2款電動汽車，未來6年推出20款電動汽車。

通用汽車產品開發主管魯斯（Mark Reuss）表示：「未來將是電動汽車的世界。」但該公司尚未就停止生產燃油汽車設定具體時間表。

通用汽車去年推出首款電動汽車雪佛蘭Bolt EV，這是一款中型的電動掀背汽車，充滿電後續航力達238英里，開價約3.6萬美元。該公司表示，將以這款車為起點，打造通用汽車的電動汽車系列。

通用汽車強調，並非所有電動汽車都將使用電池，有些將使用氫燃料電池。

今年以來，全球多家車廠已陸續宣布向電動汽車轉型的計畫，包括富豪汽車、捷豹路虎汽車、福斯汽車、雷諾─日產和三菱汽車聯盟等。

特斯拉面臨生產瓶頸

此外，電動汽車大廠特斯拉表示，由於面臨生產瓶頸，最便宜車款Model 3第三季僅生產260輛，遠低於其所預估的1500輛，可能衝擊執行長孟斯克成為主流車款的目標。Model 3是特斯拉最便宜的車款，開價3.5萬美元，僅Model S的一半左右。

週二特斯拉盤前電子交易重挫逾2%，但今年以來該公司股價仍上漲約60%。

特斯拉第三季共生產2萬5336輛車，略低於第二季。孟斯克6月在交出首批30輛Model 3時曾警告，可能面臨「生產地獄」。截至8月初為止，Model 3的預訂量將近50萬輛。