鴻海興建美國面板廠 中鼎要搶標

2017-10-04

〔記者陳永吉／台北報導〕鴻海（2317）將到美國威斯康辛州投資百億美元興建面板廠，國內最大的統包工程廠—中鼎工程（9933）昨天表態希望能搶下此工程案，將積極與鴻海集團接觸。

中鼎財務長林盟智表示，未來中鼎在美國將有3大業務會積極耕耘，除了國內業者赴美國投資的工程外，目前已經在美國設廠的台塑集團，其中德州台塑石化廠擴建案，中鼎已經完成2個設計案，希望今年底、明年初可以拿到工程，至於台塑在路易斯安那州的百億美元投資案，中鼎目前協助前期規劃，未來也有機會拿到案子。

此外，由於廉價頁岩氣促進石化廠投資興盛，中鼎認為，許多國際石化業者積極投入新產能，其中幾個中東石化大廠如SABIC（沙烏地阿拉伯基礎工業），已經確定要在美國投資石化廠，這將是中鼎的商機。

中鼎表示，截至今年8月底為止，公司在建工程案量仍達1777億元，處於高檔，不過，今年新簽約的工程金額僅253億元，惟到年底前，中鼎已投標、尚待決標案件金額達2200億元，今年新簽約金額仍有機會趕上過去幾年的平均水準。

中鼎指出，未來1年，公司潛在可以投標的個案其總金額超過6300億元，其中煉油石化5331億元、基礎建設及環境能源約1043億元，以中東及東南亞案量最大，中鼎將會積極爭取相關商機。