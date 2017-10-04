百貨業小金雞 建商養地兼帶現金流

2017-10-04

〔記者卓怡君／台北報導〕社區型百貨幕後老闆多是建商或是地主出身，跨足百貨業衍生的邊際效益可觀，除了可以養地增值外，帶動周邊建案房價上漲，同時也帶入龐大現金流，可供靈活使用，百貨公司等於是建商的小金雞，建商搶當商場王成為一股風潮。

最早佈局商用不動產經營的建商當屬太平洋建設（2506），早在30年前就和日本SOGO百貨合作成立太平洋SOGO百貨，開啟台灣日系百貨先河，太設把百貨業經營得有聲有色，可惜後來爆發財務危機，痛失經營權；中工（2515）也大手筆投資京華城，但京華城營運不佳，一直是中工的包袱。

至於冠德建設（2520）則為後起之秀，10多年前轉進百貨業，交給第2代馬志綱負責，12年來環球購物中心在台擴展7家店，今年業績可望突破百億元，最近更準備拿下新北市大洋塑膠廠都更案。

太設位於永和的太平洋百貨雙和店於2013年結束13年的營運，由地主東家集團接手，改為比漾廣場，東家集團董娘潘慧珍擔任比漾廣場董事長，找來新光三越戰將周寶文操刀，打造出極具特色的零售賣場。

潘慧珍分析，建商地主跨入百貨業可以讓本身的建物保值，甚至有效帶動人氣，有助建物進一步增值，百貨業帶進的現金流也可再投資，活絡企業營運。