異業競爭界限模糊 零售市場重塑版圖

2017-10-04

記者楊雅民／特稿

量販店轉型開小店，超商轉型開大店，「你搶我，我搶你」，異業競爭界限已愈來愈模糊，一場零售市場重分配的戰爭正開打。

台灣超商、超市和量販店等現代化的零售通路自1988年左右開始萌芽，經過近30年的市場激戰，不少營運績效不如預期的品牌已被迫退出市場。

根據統計，台灣2300萬人口，4大連鎖超商就開了超過1萬家便利商店；好市多、家樂福、大潤發和愛買4大量販店系統全台大型店的總店數達115家。

全聯福利中心和頂好超市總店數也逾1100家，等於是全台灣平均每2300人就養1家超商、平均每2萬人口養1家超市、平均每20萬人口養1家大型量販店。

零售業者常說，「市場沒有飽和，只有重分配」，由於外食人口愈來愈多，統一超商（2912）從2004年就啟動轉型開大店的計畫，在門市廣設座位區，把「小7變大7」。

至今7-ELEVEN全台5100多家門市中，已有超過70%門市為大店格，大店策略奏效，7-ELEVEN單店單日平均營業額從2008年低點的5萬元大增至目前約7萬元，增幅達4成。

全家便利商店（5903）也沒閒著，除了與吉野家、天和鮮物及大樹藥局（6469）嘗試開出複合式店型外，今年更與台糖、天和鮮物、義美食品策略聯盟等，一口氣在全台導入600家「超市型」店舖。

全家選定坪數約50坪的分店，且附近購買生鮮產品機能較弱的商圈，轉型為「超市型」店舖，在店舖導入近350項生鮮的裸賣水果、有機蔬菜、農畜水產品及調理熟食，與超市和量販店爭地盤。