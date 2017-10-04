比超市小、比超商大 大潤發開首家便利店

2017-10-04

〔記者楊雅民／台北報導〕量販店加入「整型」風，7年未展店的大潤發引進法國歐尚（Auchan）超商經營模式，昨日在板橋開出第1家介於超市和超商間規模，且24小時營業的便利店「My-RT」，重啟戰火，與超市和超商互別苗頭。

台灣大潤發是由法國歐尚和潤泰集團合資，歐尚持股8成、潤泰全（2915）持股約2成，營運由法國歐尚主導，過去投資態度較保守，2010年在苗栗頭份店開出第22家分店後，就暫停展店至今。

板橋My-RT出擊

沉寂了7年，大潤發表示，大型量販店和小型便利商店在台灣市場已趨近飽和，大潤發昨日開出全台第1家營業面積約70坪，比超市小、比超商大的「My-RT」新店型，希望在零售業「紅海」中開闢「藍海」。

傳統的大型量販店營業面積高達2500~5000坪，單店販售的品項數約4萬種，不僅投資金額大，大型土地也難覓，未來「My-RT」便利店展店坪數將介於70~100坪間，品項數約4000種，較量販店明顯為少。

大潤發營運管理處處長簡良篤表示，「My-RT」販售的品項足足比超商還多了1000種，商品並比照量販店和超市的訂價策略，並導入超商所沒有的現烤及現做的披薩、炸雞、烤雞、雞翅等，並提供免費WiFi無線上網和座位區。

「My-RT」便利店昨日開幕首日來客數達約1400人次，單日營收達近13萬元，約是超商單日平均營業額的2倍，「My-RT」未來計畫以每年拓增10家新店的速度搶占市場。

家樂福則從4年前就開始積極轉型，開出營業坪數約300坪左右，比量販店小、比超市大的家樂福便利購店型，家樂福目前全台店數有103家，其中便利購店型39家，預計年底前會達45家，便利購店型業績成長幅度皆優於大型店。

愛買目前在全台有16家量販店，預計明年第4季在台中水湳開出第17家分店，目前僅在新竹巨城購物中心因地制宜，開了1家營業坪數僅20多坪的便利商店型愛買，提供現煮咖啡、炸雞、麵包等熟食，及量販價的日用品，提供購物中心的客人便利型消費。