「智」勝之道 站巨人的肩膀找對路

2017-10-04

記者王憶紅／特稿

智邦（2345）明年即將步入30歲，而這30年間，智邦股價曾經在1997年4月創下145元的歷史新高，但也在2008年10月寫下4.94元的歷史低點，還曾在2003年一口氣認列轉投資品牌通路SMC相關虧損26億元，使得當年大虧28.54億元、每股虧損高達4.85元的紀錄，而近一、二年來，受惠資料中心興起、白牌交換器需求旺盛，讓智邦站在巨人（客人）的肩膀上找對路，重返百元俱樂部。

智邦以乙太網路Ethernet起家，最主要客戶都是網路設備大廠，而有網路設備領域以來，一直都是思科Cisco當家，不像PC領域，一代拳王換過一代，直到2010年開始，出現討論SDN（Software Defined Network，軟體定義網路）的聲音，當時很多人都認為，SDN是未來網通20年最重要的技術。直到2012年，Google宣布，將內部資料中心的骨幹網路，轉換成新一代的網路架構SDN。

Google運用OpenFlow傳輸協定來打造內部資料中心的SDN架構，根據新的網路架構，可讓原本只有30%~40%的網路頻寬使用率，大大提高3倍。同時，包括NTT、AT&T、eBay、HBO等都嘗試打造SDN網路，而網通業者Cisco、HP、Brocade，也都投入SDN網路相關產品。

在客戶均思考研究是否要往SDN方向走，扮演ODM角色的智邦，在必須比客戶走在更前面、對客戶提供意見下，也在2012年佈局SDN，並高度掌握技術。

智邦順著產業趨勢、站在巨人（客人）的肩膀上，找對路，緊握技術，讓春天再度降臨。