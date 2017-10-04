暌違15年 智邦重返百元俱樂部

2017-10-04

受惠資料中心興起

〔記者王憶紅／台北報導〕智邦（2345）受惠資料中心興起、白牌交換器需求強勁帶動下，股價從2015年第4季的15元開始走揚，直到昨日終場站上100元關卡。智邦上一次股價在100元以上，是2002年3月，可說是暌違15年後，重返百元俱樂部。

全球傳輸速度持續升級，且因應人工智慧AI、自動駕駛、物聯網IoT等需求增加，資料中心勢必持續升級，且此升級動作將延續到2020年。之前臉書Facebook就指出，今年下半年將擴建兩座資料中心，且將從40G交換器升級到100G。除臉書外，多數網路服務商也已宣布，將持續建設資料中心，另外，中國也預計在2018年加入建置超大型資料中心的行列。

在資料中心持續增建下，市場預估，到2020年時，巨量資料處理中心（hyper data center）將會從目前的300座增加到450座以上。而根據國際市場分析公司Infonetics預測，100G產品市場已從2015年的8.88億美元，成長到2020年的26.6億美元，年複合成長率高達24.5%。

外資指出，智邦在產業趨勢帶動下，100G交換器營收占比在2017年、2018年及2019年將達28%、40%、47%。另外，智邦400G交換器可望明年初開始出貨。

營收可望逐季走高

法人認為，智邦在客戶持續建設資料中心，並從40G升級到100G下，下半年營收可望逐季走高，且不排除第4季單季營收可望挑戰百億大關，進而帶動全年營收、獲利創新高。