扯謊被櫃買抓包 橘子挨罰10萬元

2017-10-04

〔記者張慧雯、陳柔蓁／台北報導〕櫃買再度槓上遊戲橘子（6180）！櫃買昨天對橘子開罰10萬元，因為之前曾有法人報告及媒體報導，指出橘子代理的《天堂M》將創台灣手遊營收新高峰，股價因此暴漲一倍，橘子公司推說是法人自行評估及媒體跟進報導，但根據櫃買私下調查，橘子連續3、4天針對法人召開「說明會」而未公告，對一般投資人出現資訊不對稱，違反規定因此開罰。

橘子︰法人參訪非法說

橘子則辯稱，其實5、6月已開過法說會，也上傳法說會的公開資訊，只是日前有3、4位法人表示想來公司拜訪，但法人相互邀約的結果來了10多位，由於不是法說會，因此只是用了5、6月的公開資訊再說一次，公司認為只是「法人參訪」，但主管機關認定此形式是法說會，內部未來將會更謹慎行事。

轉投資認列損失28億

此外，上週五櫃買在橘子列入的財務重點專區指標九「備註欄」，列出橘子今年上半年底直接與間接轉投資公司達64家，而採權益法認列投資損益的轉投資公司總投資金額為43億元，但目前這些轉投資公司帳面價值只剩15.01億元，認列的投資損失達28.82億元，已是橘子股本的1.83倍，整個轉投資虧大了！

橘子表示，公司這幾年都面臨轉型，從遊戲產業轉型為「全生態網路」的公司，從電子商務到募資平台、線上影音，又跨入電子支付、媒體等，且鼓勵員工創業，因此直接投資與轉投資公司才會這麼多，而這些公司投資初期很難「馬上」看到獲利，才會出現虧損；不過，經過這幾年調整步調及轉型佈局，橘子在今年完成陣形配置，期待下半年全力衝刺、提升營運動能。

轉投資64家 41家虧損

無論是間接與直接，橘子轉投資公司高達64家，其中第2季高達41家虧損，而虧損較大的就是「橘子支」，第2季虧損0.56億元，母公司認列損失0.36億元，而「豆趣數位」（通訊軟體）也虧損，橘子認損0.19億元，其餘公司多是虧損數十萬元至數百萬元不等。

而橘子直接與間接的轉投資家數這麼多，到底正不正常？法人則表示，近年來，每家遊戲公司都在力求轉型，但各公司因利基點不同而有差異，以橘子來說，希望朝多元化發展；此外就遊戲產業來說，很多老闆對新創公司都有興趣，如果運氣好，像辣椒（4946）轉投資棒辣椒（6468），而棒辣椒又因《天堂2》熱賣、股價大漲的話，辣椒今年光靠賣棒辣椒的股票，每股稅後盈餘（EPS）就上看5.5元，所以遊戲股轉投資沒有好或不好，跟創投業一樣，努力加上運氣好，就能大賺一票！