回應張忠謀 小英︰5+2加速產業升級

2017-10-04

〔記者李欣芳／台北報導〕對於蔡政府力推的五加二創新產業，台積電董事長張忠謀日前表達反對之意，蔡英文總統接受「中央社」專訪指出，五加二計畫並不是創造新產業，也絕對不是挑選幾個產業發展，「政府不是指定你只能做這個，不能做那個」，而是在現有的產業基礎上，快速地讓產業升級，讓它可以移到下個階段的競爭力。

五加二產業是指「亞洲．矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生技醫藥」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」。張忠謀日前表示，政府只要做好基礎建設就好，不應介入民間產業發展，政府不要管太多。

蔡總統回應指出，五加二計畫不是創造新產業，絕對不會是那種古老時代、國家在經濟發展的初期，挑幾個產業然後就說要發展。她說，台灣過去有這樣的例子，但「我們確實已經脫離了那種模式，我們現在要做的是在現有的產業基礎上，去讓它更有競爭力、更能夠轉型」。

蔡總統表示，五加二的基礎產業其實都已存在，而且是有相當規模的產業，例如智慧機械是最明顯例子，台灣的機械產業做得很好，ＩＣＴ產業也做得很好，為何不在這個基礎上，鼓勵業者把兩者結合起來，就是下一個世代的智慧機械。

此外，政府正推動稅改方案，對於我駐世界貿易組織代表朱敬一近日質疑稅改方案圖利富人；蔡總統說，「尊重他的看法」，財政部也會再向朱敬一說明，不過稅改要看整體，不能只看一部分。

蔡總統強調，稅改是要減輕一般所得者和中小企業的負擔，希望讓受薪者和一般所得者生活安全感好一點，但整體稅收損失不能太大。