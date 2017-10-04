後張忠謀時代 台積需要應戰新劇本

2017-10-04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在三星、英特爾及中國新興對手等強敵環伺下，台積電董事長張忠謀宣布明年六月將退休，外媒觀察家多認為，台積電管理層改變，在短期內不太會影響其市場領導地位，但「半導體教父」張忠謀沒有留下產業下一章的「劇本」，也是台積電將面對的挑戰，包括發展更先進技術和搶人才大戰等。

彭博Gadfly專欄作家高鳴燦（Tim Culpan）文章直接以「等待教父第二篇」為題點出，台積電在張忠謀二○一三年專任董事長領導以來，股價飆漲逾一倍，全球每賣一支手機就賺得約十美元營收，台積電即使每年投資一百億美元在廠房設備和攤提折舊費用，卻更有本錢擴大毛利率，例如蘋果發表iPhone7後，台積電去年第四季毛利率高達五十二．三％。

高鳴燦認為，進入後張忠謀時代，台積電面臨搶人才與訴訟戰、技術性挑戰使支出增加、尋找革命性新產品等的新章節；台積電競爭對手目前僅三星和英特爾，但中國業者獲政府資金挹注和頻挖角的壓力仍在，晶圓代工二哥格羅方德傳出向歐盟提告台積電壟斷市場的「不公平競爭」。

路透熱點透視（Breakingviews）專欄作家馬可（Robyn Mak）分析，台積電在晶圓代工的近半市占與iPhone新機帶動等的成長前景，近期內不太會改變，但繼承人面臨強敵環伺，包括三星已創造一個獨立晶圓代工部門，目標五年內將讓市占成長兩倍至二十五％；中國競爭者「口袋深」，挹注大量資金大肆在各地新建廠房，來養大中國本土晶片鉅子來推動人工智慧發展。

大和資本市場（Daiwa）分析師Rick Hsu表示，相信台積電五年內仍可維持領先地位，張忠謀退休短期內不會有大衝擊，因兩位執行長已共事好幾年，預期過渡順利，明年可望拿下蘋果「百分之百」Ａ十二核心處理器訂單，但二○一九年後能否繼續，仍面臨不確定性。