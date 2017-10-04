台積鑽石級董事會 化解接班疑慮

2017-10-04

逾半獨董是國際半導體業大咖

董事會不是橡皮圖章

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電董事長張忠謀明年六月將退休，屆時採雙首長平行領導制度。一位本土董事強調，台積電董事會扮演重要功能，每次開會前得先看過資料與找出問題，開會兩天更是密集討論、實質盡監督責任，不是蓋橡皮圖章而已，且逾半獨立董事是國際半導體業重量級人士。在外資力挺下，台積電昨盤中股價追平歷史高價二二三元，最後以二二二．五元、上漲兩元作收。

張忠謀前天宣布，將在明年六月董事任期屆滿後退休，完全交棒給將擔任董事長的劉德音、總裁魏哲家；劉負責領導董事會，是對外最高代表與最後決策把關者，魏要依董事會指導去經營公司，所有經營策略要對董事會報告，兩人若意見不同，將由董事會討論決定。

多年來，張忠謀已率台積電打造出公司治理典範，現任董事會十位成員中，有五位獨立董事是國內外知名人士，其中三位包括前英國電信公司執行長彼得．邦菲、前德州儀器公司董事長湯馬斯．延吉布斯及前應用材料公司董事長麥可．史賓林特，都是半導體領域的專業人士。

一位本土董事成員表示，台積電董事會可不是蓋橡皮圖章的董事會，每次開會前要先看過資料與找出問題，開會兩天更是密集討論，實質盡監督責任；他認為，經營團隊很認真，雙首長平行領導制度更有互補功能。

外資力挺 「漲」聲鼓勵

外資法人認為，台積電走向公司治理，近幾年已逐漸佈局交棒，明確宣布後，有助化解投資人疑慮；且台積電在七奈米、五奈米與三奈米先進製程已規劃發展時程，預期先進製程技術可持續保持領先優勢。一家亞系外資維持買進評等，兩家美系外資維持偏多評等及目標價各為二四四元、二五○元；外資昨買超近四千張。