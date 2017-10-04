人物速寫》Awoo創辦人林思吾拒絕中資 擁抱矽谷資金

2017-10-04

記者廖千瑩／專題報導

曾兩度拒絕中國搜尋龍頭百度、電商霸主阿里巴巴董事局主席馬雲入股投資，阿物國際（Awoo）創辦人林思吾這回又有驚人之舉。林思吾因參與三一八太陽花運動，深感台灣的未來不該一味與中國靠攏，而應擁抱全世界，開始投入軟體創業；最近他完成種子輪募資，金額超過一百萬美元，投資人除網家集團董事長詹宏志外，其他三位都是矽谷知名軟體創業家，要讓台灣製造的軟體前進日本市場，成為國際性軟體公司。

提升搜尋排序 一戰成名

七年一班的林思吾，二○○二年創立Awoo，至今已十多年。過去Awoo致力於替企業衝高搜尋點閱流量，也就是研究破解Google或Yahoo的搜尋引擎技術，以提升企業在這些搜尋引擎上的排序；現在則是加上人工智慧，研發出可操作公關活動、掌握網路聲量及趨勢的軟體，透過這套軟體可讓商品或企業網站更容易被看到。

先拒百度 再退馬雲入股

二○一三年中國搜尋龍頭百度因想進軍台灣，看上林思吾破解Google搜尋引擎的技術，希望把百度內容「由簡轉繁」，且容易在台灣Google與Yahoo上搜尋得到，後面一連串計畫就可跟著入台；但當時林思吾悍然拒絕，他擔心此舉會傷害台灣，若搜尋第一頁好幾個都是百度，台灣中小企業會更不容易靠搜尋出頭，也會影響台灣新創，斷然拒絕百度上門談的生意。

二○一四年，由馬雲領軍的一筆私募基金，也希望投資林思吾一億元，入股Awoo十五％至二十％股權。當時林思吾正開始準備做軟體，認為若市場在中國，拿這個錢根本沒甚麼意思，希望個人的成功跟中國不要有太大關係，也對馬雲的錢說「No」。

林思吾表示，他是因深入參與三一八太陽花運動才開始軟體創業，當時因兩岸服貿協議爭議、外界充斥不滿的氛圍，他身為台灣一個年輕的創業者，看在眼裡，也認為台灣跟中國應某種程度要拉遠，開始想：「台灣的未來若沒有中國，台灣的年輕人或企業家應該要做甚麼？」

他說，台灣邁向獨立的民主國家有三個問題很關鍵，即產業結構、國土規劃及中國因素。從產業結構來看，軟體這個產業對國家未來很重要，且軟體毛利又高，決定切入軟體創業；再者，公司是台灣製造，應該要做全球化公司，過去軟體公司非美即中，但中國絕對不是台灣走向獨立之路最好的夥伴，他認為日本會是台灣走向獨立之路或國家正常化非常重要的市場。

切入軟體創業 邁向國際

林思吾拒絕中國資金，Awoo最近完成的種子輪募資，金額約一百萬美元（三千萬新台幣），投資人除詹宏志外，其餘三位皆來自矽谷，包含Netscape共同創辦人沙正治、美國上市公司Ellie Mae共同創辦人胡立民、半導體公司IDT創辦人邱俊邦等，入股約十％。根據林思吾規劃，有了矽谷的DNA，下一步希望切入日本、甚至在日本市場IPO（首次公開發行）。

林思吾說，選擇日本作為突圍市場，除了日本本身量體夠大，且資本市場對軟體公司也給予友善的估值，有機會取得豐沃回報，希望讓台灣製造的軟體在日本市場發光發熱，成為國際性軟體公司。