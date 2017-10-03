9月六都房市交易 僅新北成長

2017-10-03

〔記者徐義平／台北報導〕受到民俗鬼月及傳統房市淡季影響，六都9月買賣移轉棟數相較上月僅新北市成長，增幅超過1成，其餘五都均衰退，其中台南、高雄市衰退幅度較大，均超過1成，台北市衰退幅度約8.5%。

前9月移轉棟數年增15.4%

根據六都地政局昨發布的9月買賣移轉棟數，新北市為4788棟，相較上月增加約11.9%，是六都中唯一成長，其餘五都均衰退，其中台北市為1948棟，衰退約8.5%；桃園市為2926棟，衰退約4.2%；台中市3280棟，衰退約4.1%；台南市1573棟，衰退約16.5%，為六都中衰退幅度最大的；高雄市為2658棟，衰退約11.7%。

全國不動產企研室主任張瀞勻指出，今年鬼月來得晚，許多購屋民眾早在8月中旬前已搶先簽約，而且新屋交屋潮也在鬼月前告一段落，都是造成9月買賣移轉棟數衰退的主因。

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，9月買賣移轉棟數多反應8月實際房市交易狀況，該時期仍是房市傳統淡季，加上今年8月下旬至9月中碰到傳統民俗月，買盤遞延多數早已發酵在8月移轉，整體9月移轉量受到民俗月、淡季影響。

進一步統計9月六都合計買賣移轉棟數為1萬7173棟，相較8月小幅衰退3.4%，但年增14.9%；六都1至9月累計買賣移轉棟數為15萬643棟，年增15.4%，預期今年下半年的房市可望持穩復甦。

預期下半年可望持穩復甦

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，即便9月移轉棟數表現較弱，不過和去年同期相比，移轉棟數明顯增加，今年9個月的買賣移轉棟數中，就有6個月優於去年同期。