聯邦銀響應節能 力挺低碳運具

2017-10-03

〔記者廖千瑩／台北報導〕聯邦銀行贊助高雄市政府「2017高雄生態交通全球盛典」活動，昨在高雄哈瑪星社區參與開幕嘉年華踩街遊行，支持推動節能、環保低碳的交通新型態，為下一代創造綠色健康的生活環境。

活動選定哈瑪星社區為主要生態交通示範區，自10月1日至31日進行一個月綠色低碳運具計畫推廣，並於10月1日至10日於哈瑪星社區免費開放民眾試乘體驗輕軌、無人巴士、電動機車汽車等輕型低碳交通運具。

昨天開幕嘉年華活動當日，聯邦銀行結合低碳運具，全程由聯邦銀涂副總經理攜該行吉祥物Mykonos人偶與一卡通虛擬人物魔法少女小帕，共同領軍帶領聯邦銀南部志工行員及眷屬們一同參加踩街遊行活動，壓軸還有聯邦銀特製的6米5高Mykonos大型氣偶現身。

聯邦銀副總涂洪茂表示，聯邦銀行今年7月也與高雄市交通局首次攜手合作，舉辦兒童綠能交通理財營課程，讓小朋友體驗搭乘低碳電動運具，從小養成節能減碳環境保護的觀念。

聯邦銀前9月 每股稅前盈餘0.94元

〔記者廖千瑩／台北報導〕聯邦銀（2838）昨日公告9月合併稅前盈餘3.17億元，每股稅前盈餘0.12元，累積前9月稅前盈餘24.998億元，前9月每股稅前盈餘0.94元，維持穩定獲利表現，資產品質方面，9月底逾放比率為0.20%；呆帳覆蓋率為592.81%。