中國整頓空汙 衝擊經濟成長

2017-10-03

〔編譯王惠慧／綜合報導〕法國興業銀行（Societe Generale）表示，中國整頓空汙的行動，將導致未來半年中國經濟成長率減少0.25個百分點。該銀行報告稱，中國政府打擊空汙將導致許多工廠關閉或停產，產品生產因此中斷。

半年估減0.25個百分點

法國興業銀行中國經濟學家姚煒（音譯，Yao Wei）指出，中國環境保護檢查逐漸變嚴格，加上工廠為抑止排放廢氣減少生產，將使物品價格攀升、工廠的獲利增加。她表示，中國政府整頓空氣汙染的行動，將給中國經濟帶來「明顯的產品供應衝擊」。

姚煒在報告中寫到，中國政府非常認真打擊汙染，且為了維持社會的穩定，讓經濟成長緩慢下滑將是必要的犧牲。本月即將舉行中共十九大會議，中國政府已經多次加大打擊空汙的力道。

不過，目前為止打擊空汙的行動尚未對中國經濟造成影響，根據彭博對經濟學家的調查，預估中國將連續兩年經濟成長率達6.7%。姚煒則認為，2018年後中國當局可能打算容忍低於6.5%的經濟成長率。

中國經濟成長率若稍低於6.5%，仍符合中國政府的經濟成長目標；中國國務院總理李克強在今年3月的全國人大會議的工作報告，調低今年經濟成長目標至6.5%左右，低於去年官方設定的6.5%至7%目標及實際成長率數字6.7%。

中國環境保護部解決冬季空氣汙染的最新計畫重點，包括北京、天津、河北、山西、河南及山東等6省，更進一步視察是否確實實施燃煤小鍋爐淘汰改造、清潔取暖及燃煤替代等計畫。