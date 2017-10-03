亞馬遜效應衝擊 美通膨2％難達標

2017-10-03

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國通膨長期低於2%，讓聯準會（Fed）官員百思不得其解。高盛首席經濟學家哈特休斯（Jan Hatzius）認為，亞馬遜等電子商務業者，是造成美國通膨遲遲無法達到2%的部分原因。

實體零售業被迫削價

哈特休斯表示：「過去6個月，許多投資人擔憂，零售部門的結構性阻力，阻擋了通膨無法達到2%的目標。一個潛在的罪魁禍首就是『亞馬遜效應』，導致實體零售業者被迫削價求生，以與逐漸擴大市占率的線上零售業者競爭。」

哈特休斯預估，亞馬遜效應已降低核心商品通膨0.25%，並降低整體核心個人消費支出（PCE）通膨0.1%，但還不如亞馬遜的傳統對手沃爾瑪在2008年以前所產生的通縮衝擊。他預估，沃爾瑪造成核心商品通膨降低0.5%，並造成核心PCE物價下跌0.15%至0.2%，因沃爾瑪和其競爭者當時取得零售市場市占率的速度快於今日的線上零售業者。

哈特休斯指出，因為國際貿易而產生的反通膨力量也較21世紀初期嚴重，美國從低成本新興市場國家進口，是最近幾十年來商品部門另一個重要的反通膨力量。這個效應也很難量化，但他引述一項研究指出，在全球金融危機之前，進口降低美國生產者物價通膨2%。

哈特休斯表示，儘管零售部門的快速變遷和新興市場進口，是全球金融危機之前美國的兩大反通膨因素，服務部門—尤其是健保和教育—的結構因素，對通膨的壓力比以前更大。他說，服務部門的力量，加上亞馬遜效應，可能繼續讓美國難以達到2%的通膨目標。