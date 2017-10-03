進入微利時代 潘思亮4年前已預言

2017-10-03

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣飯店市場不景氣，是因為中客不來？事實上，晶華（2707）董事長潘思亮（右圖，記者王憶紅攝）早在2013年就多次憂心指出，台灣觀光飯店一直處在供過於求的狀況，到2017年時恐將更嚴重，市場將進入微利時代、品牌競爭年代。果真一語成讖。

潘思亮在2013年時指出，台灣觀光業景氣這幾年來一直不錯，也造成飯店、旅館業者擴大投資，在市場供給持續成長下，恐怕中價位旅館就會因進入微利時代而有一波重整，僅有最貴與最便宜的兩種飯店較不受影響。當年他更指出，台灣飯店供過於求到2017年時，恐更嚴重，市場將進入品牌競爭年代。

未來4-5年也辛苦

潘思亮認為，飯店業7-10年有一次景氣循環，因此他在今年股東會也指出，未來4-5年，台灣飯店市場會比較辛苦。

退出市場者 可改長照中心

至於4-5年後飯店市場轉好的原因，是業者退出市場，那現有商旅、飯店的去處呢？潘說，可能會改成長照中心，反正肯定不會是坐月子中心，因現在生育率都下滑了。

相較於國內飯店市場供過於求，潘思亮則看好亞洲飯店市場表現，包括泰國、越南、印尼以及日本。

潘思亮指出，泰國、越南、印尼市場的成長力道強勁，日本也不錯，目前就有5個案子洽談中。