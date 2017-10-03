嚴重供過於求 近10年增5.4萬間房

2017-10-03

〔記者王憶紅／台北報導〕根據觀光局資料顯示，近10年國內觀光旅館家數增加37家，房間數增加8060間，而一般旅館業這10年間更是大幅增加557家，房間數暴增4.6608萬間；換言之，觀光旅館加上一般旅館，這10年間總計增加5.4668萬間，成長38％。

其中，2016年一整年，觀光旅館及一般旅館總計增加9773房間，以一年365天計算，一年增加356.7145萬間次，而當年來台旅客僅增加25萬人次，以兩人住一間、來台7日計算，也只能消耗87.5萬間次。來台人次增加速度遠遠不及飯店房間數增加數。

根據觀光局資料顯示，截至2017年7月，國內國際觀光旅館及一般觀光旅館總計有126家，房間數2.9036萬間；而2007年時，全台觀光旅館僅89家，房間數2.0976萬間。

值得注意的是，這10年當中，有兩次年度房間數增加劇烈，第一次是2009年到2010年，一年增加7家觀光旅館、房間數增加達2271間；第二次就是過去一年，去年7月至今年7月間，觀光旅館就增加7家，房間數增加1310間。

在旅館業方面，根據2017年7月資料顯示，全台合法、不合法的旅館有3801家，房間數達16.7086萬間。而2007年時，全台旅館有3244家，房間數僅12.0478萬間。

旅館業在10年間，以2015-2016年間成長最猛，一年間，家數增加273家，房間數暴增1.1052萬間。另外，2008-2009年爆發金融海嘯，2008-2010年旅館家數則有減少，其中2009-2010年間，旅館房間數減少597間。