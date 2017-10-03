飯店業不景氣 盛治仁:無關中客

2017-10-03

〔記者王憶紅／台北報導〕近期市場傳出飯店出售、房價下滑等消息，且多指向是因中客不來，前馬政府文建會主委、現任雲品國際（2748）董事長兼雲朗觀光集團總經理盛治仁指出，目前飯店市場最大問題是大環境的「供需問題」，不是中客不來的「政治問題」。

大環境的供需問題 才是癥結

盛治仁於2014年初就指出，許多業者近幾年才開始投入飯店業，但從建造飯店到營運，需要數年時間，估計在未來3-4年內，台北每個月至少新增一家飯店，而在這些飯店全數開始營運時，飯店業就會陷入盤整期。

做出區隔市場定位 才能自救

盛治仁分析，任何一個市場在開放初期，一定是大幅成長，而需求不會一直成長，到了高原期後就會停滯，然後出現交叉點；當年開放中客來台後，中客年成長都超過40％，但中客不可能無止盡成長，也會進入高原期，台灣飯店供給卻一直釋出，造成目前的狀況。

盛治仁說，當飯店市場進入紅海廝殺時，最辛苦的就是找不到目標客源的業者，因此，飯店業者就要做出區隔市場的定位、清楚知道自己的目標客源在哪裡，進而發展飯店特質，吸引旅客。

盛治仁於2012年踏入飯店市場，而雲品今年1-8月的營收達9.76億元，年增13.59％，是少數營收年成長的上市櫃業者。雲品今年5月收購新店京采飯店以及桃園翰品酒店，併入雲品旗下的頤品新店北新館與桃園民生館，讓餐飲營收大幅躍升，進而帶動累計營收從年增個位數躍升為二位數成長。