中信金案新突破 共犯李聲凱返國投案

2017-10-03

〔記者錢利忠／台北報導〕中國信託慈善基金會董事長辜仲諒和父親辜濓松，涉挪用、掏空中信金三億美元（約新台幣九十億元），檢方去年依金控法等罪名起訴辜仲諒等八人，並對滯留海外的中信銀證券投顧前董事李聲凱、紅火公司名義負責人歐詠茵、黃汝強等三名共犯發布通緝，不料李聲凱昨突然返國投案，並赴台北地檢署接受訊問，案情可望有所進展，訊後以兩百萬元交保。

現已熄燈的特偵組曾與北檢合作調查中信金非法調度三億美元案，當時檢方獲報，辜氏父子二○○三年透過中信金控旗下中信資產公司，向經濟部投資審議委員會申請境外投資獲准，事後疑利用陳俊哲、張素珠、張友琛、吳豐富、李聲凱、歐詠茵、黃汝強等人擔任中信資產、中信資產開曼子公司（ＣＴＯ）及相關境外公司負責人、承辦人機會，分十三次將中信金三億美元資產層層轉匯至父子倆及陳俊哲等人名下帳戶。

其中，辜仲諒二○○六年間涉以前妹婿陳俊哲及吳豐富名義，從鉅款內挪用二億三一○○萬元投資天母土地；另又涉嫌與辜濓松一起將二七○○萬美元挪作海外ＰＰＧ公司的投資款，二○○八年七月再將股權移轉至辜仲諒名下，用以投資中國北京市順義區房產，兩人為掩飾侵占犯行，甚至透過十七層轉匯方式進行假沖銷。

除本案之外，辜仲諒還涉嫌與國寶集團總裁朱國榮合謀，利用中信金併購台灣人壽保險公司的機會，透過中信金前財務長張明田牽線，涉及不當的利益交換。