立委質疑永豐案放水 顧立雄承諾「重新檢視」

2017-10-03

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會新任主委顧立雄昨首度赴立法院財委會備詢。立委質疑，金管會早在二○一四年金融檢查，就發現永豐金對三寶集團放款有問題卻未處置，應徹查是否有縱放永豐金超貸之弊端，顧立雄允諾會重新進行內部檢視。對立委質詢「金融幫」退休官員壟斷公股銀行一事，顧立雄表示，將與銓敘部進行通案性檢討，另有關是否提高對金融機構違法的罰鍰金額，則會研議檢討。

財委會昨邀請顧立雄專案報告「強化我國金融業公司治理並對兆豐案及永豐案後續的調查結果」；曾任金管會主委的立委曾銘宗，昨再度質詢顧立雄，兩人一度言詞交鋒。

曾銘宗質疑，顧上任後宣示要推動公司治理等，是否能承諾任內不會再發生類似永豐金等案子？顧回應，會努力督促讓這樣的事情不再發生。

立委陳賴素美點名，有多位退休高官到永豐金任職，被認為是門神，而外界更常以「金融幫」來批評官員退休後轉任到公股銀行，金管會要如何破除金融幫現象？

顧立雄表示，這主要涉及到「旋轉門」問題，但不單只有金管會，其他部會同樣也會有，金管會將與銓敘部進行通案檢討。

「金融幫」轉任公銀 通案檢討

陳賴素美再以兆豐案裁罰為例，認為國內裁罰太輕，最高只有一千萬元，不符「比例原則」；顧立雄直言，外界確實有很多這樣的聲音，認為裁罰金額太低了、對不法業者不痛不癢，但這還涉及修法層次，將會審慎研議。

上會期緊追永豐金弊案的立委黃國昌，昨也繼續追究金管會疏失責任；他說，早在二○一四年金管會就金檢出永豐金對三寶集團放款有問題，結果不僅金管會沒有進一步處置，永豐金反而越貸放越多，要求追查當初金管會是否有人縱放。

陳賴素美也指出，永豐金弊案遲至二○一六年接獲吹哨人檢舉才爆發，她質疑顯然金檢出狀況，「這是制度使然？還是金管會有人護航？」

顧立雄當場允諾，會重新檢視二○一四年的金管會金檢過程，為何沒有做出進一步處置。