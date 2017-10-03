薪資扣除額 立委加碼喊到20萬

2017-10-03

〔記者楊淳卉、吳佳蓉／台北報導〕政府將在立院本會期推動稅改，行政院長賴清德五日將與立院財政委員會的民進黨立委舉行便當會，討論稅改問題。針對財政部預告所得稅法修正案，綜所稅標準扣除額自新台幣九萬元調高為十一萬元，薪資所得、身心障礙特別扣除額，自十二．八萬元調高為十八萬元，朝野皆有立委認為應該調高薪資特別扣除額。

後天便當會 賴揆與立委談稅改

民進黨立委吳秉叡表示，對於財政部稅改內容大都贊成，但仍盼薪資特別扣除額再提高到二十萬元。

民進黨立委王榮璋指出，雖然此次減稅對薪資所得者有利，但對窮到不用繳稅的人沒有幫助，況且稅損可能使政府的救助支出減少，卻會對這些弱勢民眾不利。營所稅加一％，預計可增加二百多億元，如果要調高扣除額，這些就要一起考慮，畢竟政府目前沒有稅損的空間。

國民黨立委曾銘宗表示，對於薪資扣除額、身心障礙特別扣除額，應增加到二十萬元，標準扣除額提高到十五萬元；因應少子化，育兒特別扣除額也應從現行的五歲，延長到十五歲。

至於薪資所得只能定額扣除，不能核實列報扣除必要費用，遭大法官會議第七四五號宣告違憲，要求財政部在二○一九年二月七日前修法改正，財政部現正委外研究並蒐集各界意見。

會計師促採定率扣除 財部不認同

財政部官員表示，解讀釋憲文意旨，目的不在否定定額扣除方式，而是要求將扣除方式改為「雙軌制」，另外提供必要費用支出偏高的薪資所得者更公平的扣除選項。

有會計師認為，「實額扣除」等於要求民眾自行收集一整年所有發票單據，可行性不高，建議採「定率扣除」；若擔心「定率扣除」對高所得者較有利、有不公平疑慮，可設計「遞減減除」機制防堵，越高所得者可扣抵比率越低。

但財政部官員表示，不傾向採用定率扣除，因對低所得者不利，但對高所得者又太優惠，同時稅損也較大；若真要採行，必須好好設計配套方案，原則上不太建議。

官員指出，最後方案若是決定採「實額扣除」，也傾向設定上限，不可能同意百分之百扣除，且可扣除費用須符合「共通性」、「實質負擔」、「直接且必要」或「重大性」等原則。預計明年上半年完成修法，目標從二○一九年所得開始適用，二○二○年五月首次申報。