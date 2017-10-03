打造O2O通路 台灣夏普攜手震旦行

2017-10-03

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海（2317）旗下家電品牌夏普嘗試多元通路，這次選定震旦行（2373）為合作對象。台灣夏普總經理張凱傑表示，震旦行是全方位連鎖門市，他親訪台灣150家震旦行店面，認為這些店面在每一個鄉鎮角落都是黃金地點，與之合作符合夏普要深耕台灣的策略，且震旦行主打服務，能讓夏普全方位接觸新客層，也可以設計多樣化、多元彈性購買方案。

夏普品牌超過105年，震旦行成立53年，昨日兩大品牌聯手打造的O2O通路「夏普震旦複合式通路一號店」舉行揭幕儀式。震旦通訊總經理廖慶章指出，震旦行在B2B有一席之地，現在與台灣最大集團鴻海合作，更有不能輸的壓力。

他說，跟百年夏普合作，可以依賴原廠知名度引進不同客層，也認為夏普的產品加入能拉高毛利率。雖然現在出現無人商店、人力市場也在改變，但民眾購物時還是在乎互動的親切感，所以朝整體複合服務領域發展。商場不能裝下很多商品，但會選放最好的，讓專人來詮釋。

台灣夏普在今年7月1日成立，鴻海9月底以台灣夏普、寶鑫國際投資公司兩家子公司名義買下震旦行66%股權。張凱傑指出，與震旦行是商務方式的合作，不只是投資或財務面。夏普在台的通路佈局，除了震旦行，還鋪貨7-ELEVEN、凱擘、台灣大哥大等。張凱傑說，震旦行的企業通路有利夏普商用機器電子白板、液晶顯示器等推廣。

張凱傑表示，在經營權的部分還沒召開臨時股東會討論，但震旦行現在的經營團隊素質很高、尊重現況。目前夏普以「生態系」概念產品為特色，要與電信通路結合，線上與線下互通，也將針對震旦行推出專屬機種。