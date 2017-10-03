水龍頭無鉛趨勢 橋椿歐美搶先機

2017-10-03

〔記者羅倩宜／台北報導〕橋椿（2062）是水五金（泛指與水有關的五金產業）的壓鑄件大廠，現在以鋅為主要原料，銅占比相對較少，由於鉛加在銅之中方便成型，一旦降低銅占比就能減少鉛含量，這符合各國法令規範水龍頭無鉛的趨勢。業界表示，北美及歐洲都已通過相關法案，亞洲各國也將跟進，而橋椿大客戶在歐美市占率達6成，可望成為銅轉鋅的受惠者。

美國在2014年實施無鉛法案，要求各州的水管管線，或與飲用水直接接觸的產品，鉛含量必須從原來的8%降至0.25%。歐盟則更早就簽署跨國標準，飲用水含鉛量每公升須低於10微克；另在2015年新增更嚴格的飲用水安全計畫。

過去歐美水龍頭材質多以銅為主，含鉛量高，不過近兩年已有改變，為符合規定，廠商須推出含鉛量低的產品，只是銅的含鉛比重若降低，將難以成型，因此各家廠商另尋出路，改採鋅製水龍頭，因其具有含鉛量低且成本更實惠優勢。

為符合國際潮流，橋椿的銅鋅產品比重也逐年調整。2012年產量為鋅每年1.32萬噸、銅4800噸，到了今年，橋椿的鋅製品產量已達1.8萬噸，銅則維持4800噸不變。不過鋅價自今年6月低點，迄今上漲3成，由於原料占橋椿成本4成，比重頗高，因此本月將調漲售價10%以上。