走過一甲子 大成3~5年內營收挑戰千億

2017-10-03

〔記者楊雅民／台北報導〕以生產沙拉油起家的大成集團（1210）昨日歡度60週年慶，走過一甲子的大成，已躍為台灣第一大農畜食品集團，接下來較多的投資案會「南向」，預估3-5年內，集團營收可望挑戰千億大關。

大成集團1957年由大成創辦人韓浩然創立，至今集團已建立禽畜水產從育種、養殖、飼料、電宰、食品加工等垂直整合系統，營運版圖並拓展至油脂、麵粉、餐飲及物業管理等事業。

大成在台灣、中國、印尼、越南、馬來西亞、緬甸等國已擁有100多家子公司，去年合併營收達約758億元，其中台灣市場比重占約35%、中國比重占約45%、東南亞市場占約20%。去年大成集團總共生產320萬噸飼料、25萬噸麵粉、7萬噸熟食品，同時開了90家餐廳。

在台灣，平均每2顆雞蛋，就有1顆是吃大成飼料的蛋雞產下的；平均每5隻肉雞，就有1隻是大成飼養、電宰、加工供應上市的。

大成集團董事長韓家宇說，2008年中國祭出五險一金新的勞動基準法後，製造業負擔全面加重，且中國是不完全的自由經濟，稻米和小麥不准進口，將影響企業競爭力。

大成在2014年集團合併營收曾高達917億元，後來因為中國爆發禽流感，造成農畜產業非常辛苦，雞價不好，大成也減少白肉雞契養量。

過去大成在中國販售的雞肉，有高達9成是賣新鮮的雞肉，只有1成賣雞肉加工品，未來將減少新鮮雞肉的銷售占比，約4成的雞肉會拿來做食品加工再販售。

大成食品亞洲公司主席韓家寰則說，農畜食品是全世界最大的產業，全球70多億人口每天三餐張開嘴都要大量的糧食，雞肉銷量在全球快速成長，已經超越牛肉消費量，並可望追過豬肉消費量，稱霸肉品市場。

當鎂光燈大多集中在少數明星產業的時候，大成期許在農畜產業中，走出自己的路，成為全世界最具規模的農畜食品公司之一。