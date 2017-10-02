對中又愛又恨 歐美戒慎恐懼

2017-10-02

〔記者羅倩宜／台北報導〕歐美大廠對中國是又愛又恨，擔憂被搶奪市場地位，卻不得不與之交好。德國西門子上週在軌道領域與法國阿爾斯通聯手抗中，另在智慧製造領域則與中國合作，九月中旬於上海舉辦「二○一七西門子中國創新峰會」，宣示協助建設「數位化中國」，並與北京清華大學合作成立工業機器人研究中心。

德國總理梅克爾今年六月訪中，指標企業西門子也在場站台。西門子表示，今年中國創新峰會主軸有三：一是集團的自主機器人研發，將由西門子中國主導；二是協助中國建設數位化城市；三是在香港成立全球首座採「Mindsphere」系統的智慧城市。Mindsphere是西門子推出的物聯網及工業4.0管理系統，類似智慧城市及智慧製造的大腦。

由於中國市場龐大，德國產官學跟中國合作早已十分密切，尤其在智慧製造方面，不論是在德國最頂尖的機械學院阿亨大學、或是全球第一的德國工具機廠DMG Mori，都有許多中德合作的影子。

但因中國擅長以市場養技術，坐大後再將技術或產品低價傾銷，因此歐美大廠也練就一套功夫，在能夠拿到市場的前提下，維持適度的親密，滿足中國的民族主義；但關鍵技術和know-how還是守得很緊。

這類狀況早有前例，美國通訊大廠高通今年宣示與中國大唐電信成立合資公司，進軍手機晶片市場，協助中國升級半導體產業；英特爾早在二○一四年就曾入股紫光集團。只是至今中國半導體業仍未見突飛猛進，顯見歐美大廠是費盡心思，表面友好微笑、內心嚴加防範，就怕稱霸全球的領先地位被中國取代。